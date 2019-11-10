Ayvalık'ta Atatürk, ebediyete intikal edişinin 81. yıl dönümünde hüzünle anıldı

10.11.2019 12:34 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:39

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal etmesinin 81. yıl dönümü büyük bir hüzünle anıldı.



Ayvalık'ta; ilçe merkezinde ki Cumhuriyet Meydanı'ndaki ilk tören; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak, BAÜ Ayvalık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Yakup Dinç, daire amirleri, gaziler, şehit aileleri, siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğunun katılımıyla Atatürk anıtına çelenk sunumuyla gerçekleşti.



Sırasıyla; Ayvalık Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Ayvalık Belediyesi'nin Atatürk anıtına çelenklerini sunmasının ardından saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşu ile ilk tören sona erdi.



Anma töreninin ikinci etabı ise; Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda Ayvalık Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen programla sürdü.



Programda konuşan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e seslenerek, "Bugün burada, sizin manevi huzurunuzda; ebediyete irtihalinizin 81 yıl uzağında, Cumhuriyetimizin 100. şeref yılına 4 yıl kala, bir kez daha toplanmış bulunuyoruz. Kalbimizde; fikirlerindeki sağlamlık ile unutulmaz bir lider, hayatını milletine adamış mümtaz bir devlet adamı ve milli mücadelede sergilediği basiret ile büyük bir komutan olarak sizi, bu hüzünlü vesile ile bir kez daha rahmetle yad etmek; şükranlarımızı sunmak için buradayız. Bir kere daha size, birinci vazifemizi unutmadığımızı; Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek azmiyle birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu söylemek için buradayız" dedi.



Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın konuşmasının ardından; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Garnizon Komutanı Fevzi Koyuncu ve Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer tarafından Atatürk Haftasıyla ilgili düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Ödül töreni sonrasında, Ayvalık Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı günün anlam ve önemine ilişkin sunum ile oratorya gösterimi ile program sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA