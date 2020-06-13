Ayvalık'ta asfalt çalışması sırasında yol çöktü Ayvalık'ta asfalt çalışması sırasında yol çöktü Olası bir facia ucuz atlatıldı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki ana arter üzerinde yapılan asfalt çalışmaları sırasında yolun çökmesi sonucunda faciadan dönüldü.

Ayvalık'ta asfalt çalışması sırasında yol çöktü Olası bir facia ucuz atlatıldı BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki ana arter üzerinde yapılan asfalt çalışmaları sırasında yolun çökmesi sonucunda faciadan dönüldü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Eski Garaj önünde döktüğü asfalt çalışması sırasında kasası zift ve asfalt malzemesi yüklü kamyon bir anda çöken yolda mahsur kaldı. Eski ve kullanılmayan bir kanalizasyon şebekesinin geçtiği zemine gömüldüğü öğrenilen kamyonun hemen yanında bulunan iki işçi olası bir felaketten saniyeler farkıyla kurtuldu. Uzun süre kasasında tonlarca ağırlıklı yükle ön tekerleği havada kalan kamyon asfalt çalışmalarına katılan bir iş makinesinin yardımıyla gömüldüğü yerden çıkarılabildi. Yaşanılan olayda can kaybının olmaması memnuniyetle karşılandı. Kaynak: İHA