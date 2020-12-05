Ayvalık'ta Akçapınar Kırsal Mahallesi'ne Covid-19 karantinası
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Ayvalık'ta Akçapınar Kırsal Mahallesi'ne Covid-19 karantinası

05.12.2020 07:09 | Son Güncelleme: 05.12.2020 07:20

Ayvalık'ta Akçapınar Kırsal Mahallesi'ne Covid-19 karantinası Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Akçapınar Kırsal Mahallesi Koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı.

Ayvalık'ta Akçapınar Kırsal Mahallesi'ne Covid-19 karantinası

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Akçapınar Kırsal Mahallesi Koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Akçapınar Mahallesi'nde Covid-19 vakalarının görüldüğü belirtilerek, mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu tespit edildiği ve salgının yayılımını önlemek amacıyla mahalleye giriş-çıkışların bugün saat 21.00'den itibaren karantina uygulanması kapsamında kapatıldığı belirtildi.

Ayvalık'ta Akçapınar Kırsal Mahallesi'ne Covid-19 karantinası
Ayvalık'ta Akçapınar Kırsal Mahallesi'ne Covid-19 karantinası
Ayvalık'ta Akçapınar Kırsal Mahallesi'ne Covid-19 karantinası
Ayvalık'ta Akçapınar Kırsal Mahallesi'ne Covid-19 karantinası
Ayvalık'ta Akçapınar Kırsal Mahallesi'ne Covid-19 karantinası
Ayvalık'ta Akçapınar Kırsal Mahallesi'ne Covid-19 karantinası
Ayvalık'ta Akçapınar Kırsal Mahallesi'ne Covid-19 karantinası
Ayvalık'ta Akçapınar Kırsal Mahallesi'ne Covid-19 karantinası
Ayvalık'ta Akçapınar Kırsal Mahallesi'ne Covid-19 karantinası
Ayvalık'ta Akçapınar Kırsal Mahallesi'ne Covid-19 karantinası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT SALGIN

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