Ayvalık'ta Akaryakıt İstasyonun Yanında Yangın Çıktı

Ayvalık ilçesinde bir akaryakıt istasyonu yanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunun yanındaki otluk alanda henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesinin ardından olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan araştırma sürüyor.