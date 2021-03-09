Ayvalık'ta AK Partili kadınlardan "Güçlü Kadınlar Koruluğu"

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ayvalık İlçe Başkanlığı bünyesindeki Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından Hakkıbey Yarımadası'nda Güçlü Kadınlar Koruluğu oluşturabilmek için ilk adım atıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ayvalık İlçe Başkanlığı bünyesindeki Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından Hakkıbey Yarımadası'nda Güçlü Kadınlar Koruluğu oluşturabilmek için ilk adım atıldı.

2017 yılında çıkan orman yangının da kül olan 20 hektarlık alanda yapılan etkinlik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle AK Partili Kadınların öncülüğünde "Kadını Yaşat Doğa Yaşasın" sloganıyla gerçekleştirildi.

100 ağaç fidanının toprakla buluşturulduğu etkinlikte AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür'ün yanı sıra Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP Ayvalık İlçe teşkilatı ile MHP'li kadınlar ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi kadınlarda da katılarak destek verdi.

AK Parti İlçe Teşkilatı yöneticileri; Neşe Albayrak, Betül Akın ve Güler Çapraz Özlemiş tarafından organize edilen etkinliğe katılımın yoğun olması ise dikkatlerden kaçmadı. Düzenledikleri anlamlı organizasyonla ilgili gazetecilere açıklamada, "Fidan dikimi etkinliğiyle, Ayvalık'ta bir ilki gerçekleştirerek Güçlü Kadınlar Koruluğunun ilk çalışmasını başlattık. Her birinin güçlü Türk Kadınlarından birinin adını alacağı fidanlarımızın toprağa tutunmasını diliyoruz." dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı