Ayvalık'ta AK Parti İl Başkanı Başaran fırtına mağdurlarıyla buluştu
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Ayvalık'ta AK Parti İl Başkanı Başaran fırtına mağdurlarıyla buluştu

Ayvalık'ta AK Parti İl Başkanı Başaran fırtına mağdurlarıyla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti İl Başkanlığı Ayvalık'ta yaşanan fırtına sonrası bölgede incelemelerde bulunarak, zarar gören balıkçı esnafına ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti İl Başkanlığı Ayvalık'ta yaşanan fırtına sonrası bölgede incelemelerde bulunarak, zarar gören balıkçı esnafına ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yapılan ziyarette balıkçıların sorunları dinlendi.

Altınova'da balıkçılar için kalıcı bir barınak ve maddi kayıplarının karşılanmasını isteyen balıkçılara yönelik konuşan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, "Burada hem valiliğimiz aracılığıyla Sosyal Yardımlaşma Fonu, hem de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir kaynak oluşturulacak. Tespitler yapıldıktan sonra, ilgili birimler gerekli değerlendirme çalışmalarından sonra fonlarla herkese yardımcı olunacak. Öncelikle ekmeğini burada kazanan başka gelir kapısı olmayan arkadaşlarımıza da ayrıcalık sağlanması için çalışacağız." dedi.

Altınova'da çekek yeri ile ilgilide belli bir aşama kaydedilmiş olduğunu belirten Başkan Başaran, "Bürokrasi de belli bir noktaya, aşamaya gelinmiş. Bununla ilgili geçen süreçte biraz vakit kaybedilmiş. Vekillerimiz bakanlarımızla görüştüler. Tarım Bakanımız ve Ulaştırma Bakanımızla görüştüler. Bu nokta da Allah nasip ederse en kısa sürede bu barınağın yapılması ile ilgili gerçekleşmesi, ilave tablolarla nelerin yapılabileceği, bu insanlarımızın işi gücü ile uğraşması için inşallah bu tez zamanda yapacağız. Tekrar geçmiş olsun Allah muhafaza eylesin. Elimizden geleni yapacağız. AK Parti şimdiye kadar tarım alanında, sel felaketlerinde, depremlerde veya herhangi bir zarar durumunda her daim milletimizin yanında olmuştur. Acil şey neyse, barınmaysa barınma, gıda yardımı ise gıda yardımının hemen yapılması, sıkıntısı varsa maddi desteklerin sağlanması, borçları varsa onların ertelenmesi için gerekenin yapılması, primlerin ertelenmesi v.s. mağduriyete düşmüş olan insanlarımızın, vatandaşlarımızın, hangi noktadaysa acil ve elzem olan, gereken neyse bu konuda gereğini yapıyor. Devletin bütün imkanlarını ve şartlarını zorlayarak vatandaşlarımızın yanında oluyor. Bu konuda da gönlünüz rahat olsun. Devlet yanınızda, bizde vekillerimizle, ilçe başkanımızla, bütün teşkilatımızla, hem AK Parti siyasi teşkilatı, hem de vekillerimiz olarak buradayız, yanınızdayız. Allah nasip ederse elimizden geleni yapacağız. Önemli olan, afete yapacak bir şeyimiz yok, ama yaraları sarmak bizim elimizde. İnşallah bunların da gereği yapılacak. Afetlerinde bundan sonra zarar vermemesi için kalıcı projelerle bu işin gereğini yapmak. İşin kısaca özeti bu İnşallah yapıldığı, açıldığı günlerde beraber oluruz." diye konuştu. - BALIKESİR

Ayvalık'ta AK Parti İl Başkanı Başaran fırtına mağdurlarıyla buluştu
Ayvalık'ta AK Parti İl Başkanı Başaran fırtına mağdurlarıyla buluştu
Ayvalık'ta AK Parti İl Başkanı Başaran fırtına mağdurlarıyla buluştu
Ayvalık'ta AK Parti İl Başkanı Başaran fırtına mağdurlarıyla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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