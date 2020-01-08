Ayvalık'ta ailesi ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont yardımı
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Ayvalık'ta ailesi ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont yardımı

Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından ailesi ihtiyaç sahibi 60 çocuğa bot ve mont dağıtıldı.

08.01.2020 14:25 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:29
Ayvalık'ta ailesi ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont yardımı

Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından ailesi ihtiyaç sahibi 60 çocuğa bot ve mont dağıtıldı.

Belediyeye ait çöp toplama alanında, atık maddeleri ayrıştırma işçilerinin aileleriyle kaldıkları barakaları ziyaret eden dernek yöneticileri ve çalışanları, çocuklar için alınan bot ve montları teslim etti.

Dernek Başkanı Fatma Cavlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hayırseverler aracılığıyla bugüne kadar yaklaşık bin 500 çift bot ve montu ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırdıklarını bildirdi.

Şanlıurfa'dan ekmek parası için ilçeye gelip çöp toplama merkezinde çalışanların çocuklarına ulaşmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Cavlı, "Daha önce belirlediğimiz çocuklarımızın ölçülerine uygun olarak getirdiğimiz bot ve montları dağıttık. Çok mutluyum." dedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ayvalık'ta ailesi ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont yardımı
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