Ayvalık'ta ağaçlık alanda yangın
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Ayvalık'ta ağaçlık alanda yangın

Ayvalık'ta ağaçlık alanda yangın
Demirören Haber Ajansı / Kadri Kaya - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı turistik Küçükköy Mahallesi Badavut Mevkinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı turistik Küçükköy Mahallesi Badavut Mevkinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Orman ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahaleye başladı.

Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Küçükköy Mahallesi Badavut mevkiinde akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Ayvalık Orman İşletme Şefliği bünyesindeki arozözler ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ekipler alevlere müdahaleye başladı.


Ayvalık'ta ağaçlık alanda yangın
Ayvalık'ta ağaçlık alanda yangın
Ayvalık'ta ağaçlık alanda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadri Kaya

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