Ayvalık'ta ağaca çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kamyonetin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kamyonetin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.T yönetimindeki 34 L 3790 plakalı kamyonet, Çamlık Paşalimanı mevkisinde yol kenarındaki bir ağaca çarptı.
Kazada, sürücü A.T. ile araçta bulunan D.Ş yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri tarafından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.