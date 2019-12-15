Ayvalık'ta ağaca çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
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Ayvalık'ta ağaca çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kamyonetin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

15.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:18
Ayvalık'ta ağaca çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

'in ilçesinde kamyonetin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

A.T yönetimindeki 34 L 3790 plakalı kamyonet, Paşalimanı mevkisinde yol kenarındaki bir ağaca çarptı.


Kazada, sürücü A.T. ile araçta bulunan D.Ş yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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