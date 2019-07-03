Ayvalık'ta Afganistan uyruklu mülteci yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 35 Afganistan uyruklu mülteci yakalandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 35 Afganistan uyruklu mülteci yakalandı.
Küçükköy mahallesi Şeytansofrası mevkiinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçme hazırlığında olan 11'i çocuk, 10'u kadın olmak üzere 35 Afganistan uyruklu göçmen ele geçirildi. Yakalanan göçmenlere insani yardımların yapılmasının ardından haklarında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
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