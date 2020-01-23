Ayvalık'ta Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen jandarma ekiplerine yakalandı
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Ayvalık'ta Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen jandarma ekiplerine yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye görevi sırasında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gideceği belirlenen Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

23.01.2020 02:15 | Son Güncelleme: 23.01.2020 02:20
Ayvalık'ta Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen jandarma ekiplerine yakalandı

Balıkesir'in ilçesinde, ekipleri tarafından yapılan devriye görevi sırasında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın 'na gideceği belirlenen uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin Ayvalık'ın Altınova Mahallesi Tuzla mevkinde gerçekleştirdikleri devriye görevi sırasında Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 15 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerle ilgili Balıkesir İl Göç İdare Müdürlüğü ile koordine kurularak gerekli yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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