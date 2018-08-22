Ayvalık'ta Adalara Tekne Turlarına Yoğun İlgi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine tatile gelen yerli ve yabancı turistler, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda bulunan irili ufaklı 22 adaya düzenlenen tekne turlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı bünyesinde yer alan, Maden, İncirli, Kara, Güneş, Çıplak, Melina ve Pınar adalarının da aralarında bulunduğu 22 adanın doğal akvaryum görünümündeki koylarında denize girebilme fırsatı bulan tatilciler, kendilerine ikram edilen yöreye özgü papalina ile karınlarını doyuruyor.

İlçedeki 450 kişilik 24 gezi teknesiyle gerçekleştirilen turlara, yaz sezonunda günde 3-4 bin kişi katılırken, Kurban Bayramı'nın ilk günü bu rakam 5 bin kişiyi buldu.

Ayvalık Gezi Tekneleri Kooperatifi Başkanı Muammer Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilinin kendileri açısından son derece canlı geçtiğini ve ekonomik anlamda oldukça kazançlı olduklarını söyledi.

Küçük, bu bayram tatilinde geçen bayramlara nazaran çok iyi durumda olduklarını belirterek, "Şu anda çok iyi gidiyor. Bayramdan sonra yavaş yavaş sezon sona erecektir. Kurban Bayramı sezon kapanışı öncesinde yılın son ekonomik hareketliliği ama tekne turlarında yaşanan yoğunluk ekonomik anlamda hepimizin yüzünü güldürdü." diye konuştu.

Gezi teknesi sahibi Ali Jale de 9 günlük tatil için rezervasyonların son derece iyi gittiğini vurguladı. Jale, şunları kaydetti:

"Bugün bayramın ikinci günündeyiz. Firmamıza ait 2 gezi teknemiz var. Her iki teknede de doluluk oranı yüzde 80'lerin üzerinde. Bizim dışımızda diğer gezi teknelerinde de doluluk oranı son derece yüksek. Beklediğimiz doluluk oranlarına ulaşmayı hedefliyoruz. Pazar gününe kadar iyi iş yapacağımızı düşünüyoruz. En önemlisi herkesin sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesidir. Biz de Ayvalıklı turizmcilerden biri olarak Kurban Bayramı'ndan payımıza düşeni almayı hedefliyoruz."

Bir gezi teknesinin işletme müdürü olan Emre Üveyik de "Bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle gezi teknelerine yoğun bir talep var. Geçtiğimiz yıllara kıyasla bu talep oldukça yüksek bir seviyede. İnşallah Kurban Bayramı'nın ardından sona ereceğini düşündüğümüz sezonumuzu iyi bir canlılıkla tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.