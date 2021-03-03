Ayvalık'ta adada mahsur kalan 33 sığınmacı kurtarıldı
03.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:38
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Güneş Adası'nda mahsur kalan 33 sığınmacı kurtarıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Güneş Adası'nda mahsur kalan 33 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarından bir grup sığınmacının lastik botla denize açıldıktan sonra Güneş Adası'nda mahsur kaldığı ve yardım talebinde bulunduğu bilgisini aldı.
Botla bölgeye hareket eden ekipler, 33 yabancı uyrukluyu kurtardı.
Sığınmacılar, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya