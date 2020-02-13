Ayvalık'ta 87 göçmen ve 2 organizatör zanlısı jandarma ekiplerine yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Ayvalık'ta 87 göçmen ve 2 organizatör zanlısı jandarma ekiplerine yakalandı - Haberler

Ayvalık'ta 87 göçmen ve 2 organizatör zanlısı jandarma ekiplerine yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen toplam 87 düzensiz göçmen ile 2 organizatör zanlısı yakalandı.

13.02.2020 09:16 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:16
Ayvalık'ta 87 göçmen ve 2 organizatör zanlısı jandarma ekiplerine yakalandı

'in ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın 'na gitmek isteyen toplam 87 düzensiz göçmen ile 2 organizatör zanlısı yakalandı.


Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin; Küçükköy Mahallesi ile Tuzla mevkiinde gerçekleştirdikleri devriye görevleri sırasında; Midilli Adası'na gitmek için hazırlık yapan 35 Suriye, 38 Afganistan, 14 Kongo uyruklu düzensiz göçmenlerle, bunlara organizatörlük yaptığı belirtilen B.K ile M.M isimli iki organizatör zanlısı yakalandı.


Organizatör zanlıları gözaltına alınırken, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 87 düzensiz göçmen hakkında da yasal işlemler başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler