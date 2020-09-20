DHA YURT BÜLTENİ-5 Ayvalık'ta yaklaşık 40 hektar ormanlık alan yandı; kara tablo sabah ortaya çıktıBALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında çıkan orman yangınında, ilk belirlemelere göre yaklaşık 40 hektar ormanlık alan yandı.

Ayvalık'ta yaklaşık 40 hektar ormanlık alan yandı; kara tablo sabah ortaya çıktı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında çıkan orman yangınında, ilk belirlemelere göre yaklaşık 40 hektar ormanlık alan yandı.

Ayvalık ilçesinin Küçükköy Mahallesi Muratreis Koyu mevkisinde yazlık sitelerin bulunduğu alanda orman yangını çıktı. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda çıkan yangının elektrik kablosunun kopması sonucu çıktığı ileri sürüldü. Alevlere ilk müdahaleyi yakındaki site sakinleri yangın tüpleriyle yaptı. Ancak yangın kuvvetli esen rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyüp, geniş bir alana yayıldı. Alevler Şeytan Sofrası'nın alt kısmından ilerleyerek, Badavut Sahili'ne kadar ulaştı. Yangını söndürme çalışmalarına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ve çevre illerden sevk edilen 60 arazöz, 4 dozer ve 300 personel katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da söndürme çalışmalarına 63 itfaiye aracı, 8 iş makinesi ve 124 personel ile destek verdi.

Gece yarısı kontrol altına alınan yangında, ilk belirlemelere göre 80 hektar ormanlık alan yandı. Alınan önlemler sayesinde yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken, günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter de çalışmalara havadan destek verdi.

Ayvalık'a yazlığına tatile gelen Ruhi Çelebi, "Dün akşam saat 20.30-21.00 civarıydı. Enerjiler kesildi. Kesilince site sakinleri dışarı çıktı. Yangın bulunduğumuz noktada enerji nakil hattının kablosunun kopması sonucu başlamış. Enerji kablosu kopmuş, oradan kıvılcımla ani bir yangın başladı. Rüzgarın şiddetli etkisiyle de Badavut'a doğru devam etti. Site sakinleri yangına ellerinde kazma, kürek, yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. İtfaiye yangın çıkan yeri söndürdükten sonra yukarıdaki yangın bölgesine gitti" dedi.

'CİĞERLERİMİZ YANMIŞ, BURASI OKSİJEN DEPOSUYDU'

30 yıldır Ayvalık'ta yaşayan Mehmet Aydın ise, "Buralar Badavut mevkisi, yangın Bağcılar'ın 10 kilometre ilerisinde çıkmış, Muratreis tarafında. Söylenecek bir söz yok. Ciğerlerimiz yanmış, buralar oksijen deposuydu. Yangının çıkış nedenini henüz bilmiyorum. Genellikle bizim insanlarımız çok bilinçsiz. Bu bölgede rüzgar eksik olmaz. Sigarayı arabadan atıyorlar, izmariti ormana atılınca yangın çıkıyor. Ben bu tür yangınlara çok şahit oldum. Bu gibi durumlarda biraz bilinçli olmak lazım. Yazık, bu ormanın bu hale yeniden gelmesi 200 yıl alır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Gündüz görüntüleri ve drone görüntüleri geçildi

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Fatih Emrah ERDOĞAN-Hüsnü EVREN/ AYVALIK (Balıkesir), -

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2 bin yıllık antik liman, kalpli pembe göle dönüştü ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyündeki Alexandria Troas Antik Kenti'nin 2 bin yıllık iç limanı, zamanla denizle bağlantısı kesilince bir göle dönüştü. Ardından da doğa koşullarına bağlı olarak kalp şeklini aldı. İçerisindeki tuzlu su da yılın belli dönemlerinde pembe renge dönüşünce ortaya kalpli pembe göl çıktı. Bugünlerde yeniden pembeleşmeye başlayan kalp şeklindeki göl, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Alexandria Troas Antik Kenti'nin ticaret merkezi olarak uzun süre hizmet eden 2 bin yıllık iç limanı, günümüzde ise kalpli pembe göl olarak turizme katkı sağlıyor. Dış liman ile bağlantısı zamanla ortadan kalkan antik kentin iç limanı bir göle dönüştü. Zamanla da doğa koşullarına bağlı olarak suyun çekilmesi ile kalp şeklini aldı. İçerisindeki tuzlu suyun yılın belli dönemlerinde pembe renge bürünmesiyle 2 bin yıllık antik liman, bugün dünya üzerinde bilinen ve pembe renge sahip 8 gölden birisi haline geldi. Ziyaretçilerin çekip, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla popülerliği artan kalp şeklindeki gölün suyu, bugünlerde yine pembeye çalmaya başladı.

'YÖRE HALKI BURAYA 'KALPLİ GÖL' DEMİŞ'Alexandria Troas Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe, kalp şeklindeki gölün, geçmişte antik kente iç liman olarak hizmet ettiğini ve bölgedeki büyük Roma kentinin yaklaşık 400 yıl boyunca büyümesine vesile olduğunu söyledi. Yalnızca antik kent için değil aynı zamanda Kuzey Ege'deki önemli ticari limanlardan birisi de olan limandan, o dönem uzunlukları 12 metre, ağırlıkları 50 tonun üzerinde olan büyük granit sütunların ihraç edildiğini belirten Öztepe, "Antik kentin de zaten bu kadar büyümesi ve buraya kurulmasının en önemli sebebi bu. Tamamen kendiliğinden içinde hapsolan suyun zaman içerisinde böyle bir form alması nedeniyle yöre halkı buraya 'kalpli göl' demiş. Aslında iç liman bölgesinin kapladığı alan çok daha büyük. İç liman yaklaşık 37 dönümlük bir araziye yayılıyor. Ama içindeki su birikintisi biraz daha küçülmüş ve zaman içerisinde kalp şeklini almış. Limanın, Roma döneminde, M.S. 1'inci Yüzyıl'da özellikle son halini aldığını tahmin ediyoruz. Bizans Çağı'na kadar kullanılmış. Tabii bugün şu anda gördüğümüz boyutlara ulaşmış ve büyük ölçüde de ekonomik ömrünü tamamlamış" dedi.

'BURAYLA İLGİLİ BİR PROJE GELİŞTİRMEYE BAŞLADIK'Geçmişte önemli bir ticaret merkezi olan limanın, bugün kalp şekliyle ve pembe rengiyle turizme katkı sağlamaya başladığını kaydeden Prof. Dr. Öztepe, "Son 2 yıldır buraya yoğun bir ziyaretçi alıyoruz. Burayla ilgili bir proje geliştirmeye başladık. Şu anda tasarım aşamasında. Kalp şeklindeki pembe gölün en güzel şekilde izlendiği bir seyir terasımız ve bu alanda da eski bir ilkokul binamız var. Burayı bilgilendirme ve ziyaretçi merkezi haline getireceğiz. Yani bir kaç yıl içerisinde bu alana çıkanlar hem güzel Kuzey Ege manzarasını ve panoramasını hem de kalp şeklindeki pembe gölü, yani iç limanı seyredecek. Aynı zamanda Alexandria Troas Antik Kenti'nin tarihçesiyle ilgili de bilgi alacaklar" diye konuştu.

'ÖZELLİKLE EKİM VE MART AYINA DOĞRU RENGİNİN DEĞİŞTİĞİNİ GÖREBİLİYORUZ'Kalp şeklindeki gölün yazdan sonbahara ve kıştan ilkbahara girildiği dönemlerde pembe rengi aldığını anlatan Öztepe, "Özellikle ekim ve mart ayına doğru renginin değiştiğini görebiliyoruz. Zamanla dış limanla bağlantısı koptuğu için su içeride hapsolmuş durumda ve buna bağlı olarak suyun içerisinde tuz oranının yükselmesi ve suyun tuz tutmasıyla birlikte içindeki muhtemel mikroskopik canlıların da oluşturduğu değişik kimyasal reaksiyonlar neticesinde pembeye doğru giderek renk değiştiriyor. Şu anda da bu renk değişiminin başlangıcındaki bir dönemdeyiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kalpli gölden drone ve yerden genel ve detay görüntüler.-Kalpli gölü görmeye gelen ve fotoğraf çeken vatandaşlardan görüntüler.-Alexandria Troas Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe ile röp.Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Anadolu yaban koyunları doğayla buluşmaya devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü nesli tehlike altında olan Anadolu yaban koyunu için yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. Avlamanın cezası 245 bin lira

DKMP Genel Müdürlüğü Konya Bozdağ, Ankara Nallıhan ve Afyonkarahisar Şuhut'ta bulunan Anadolu yaban koyunu üretme istasyonlarında yetiştirdiği koyunları doğal yaşam ortamlarına bırakmaya devam ediyor.

7 GÜN 24 SAAT TAKİP EDİLİYORDünya üzerinde sadece ülkemizde yaşayan ve endemik bir tür olan Anadolu yaban koyunları, söz konusu istasyonlarda üretildikten sonra GPS'li uydu vericisi takılarak uygun yaşam alanlarına bırakılıyor. Koyunlar uydu vericisi marifetiyle 7 gün 24 saat takip edilerek korunuyor.55 Adet Yaban Koyunu Doğaya BırakıldıGeçtiğimiz günlerde Konya Bozdağ Yaban Koyunu Üretme İstasyonu'nda yetiştirilen 27 adet Anadolu yaban koyunu Eskişehir'de, yine aynı istasyonda yetiştirilen 28 adet koyun da Kahramanmaraş'ta kendileri için uygun olan yaşam alanlarına bırakıldı. Avlamanın Cezası 245 Bin LiraEndemik bir tür olması ve nesli tehlike altında bulunması sebebiyle Merkez Av Komisyonu Kararı gereğince koruma altında olan Anadolu yaban koyununu avlayanlara idari para cezasının yanı sıra 245 bin 160 TL tazminat cezası uygulanıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ANKARA- DHA

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Minibüs altında kalarak ölen turistin kimliği bilekliğinden belirlendi

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde otelden plaja gitmek isteyen Rus Tatiana Tokareva (65), geri manevra yapmak isteyen personel servis minibüsünün altında kalarak yaşamını yitirdi. Polis, kadın turistin kimliğini, kolundaki bileklikten tespit etti.Kaza, saat 07.30 sularında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Otelinden çıkarak yolun karşındaki ara yoldan plaja gitmek isteyen kadın turiste, geri manevra yapmaya çalışan S.Y.'nin (25) kullandığı 34 DBG 180 plakalı otel servis minibüsü çarptı. Sırtı dönük olduğu için minibüsün geldiğini göremeyen kadın, aracın altında kalarak ağır yaralandı. Olayın ardından sürücü S.Y. minibüsü durdururken, çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar sonrası olay yerine sağlık, polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.Kaza nedeniyle sahile inen yol kapatılırken, minibüsün altında sıkışan turist kadın itfaiye ekiplerinin aracı kaldırmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede kadının turistin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede, turistin çantasında herhangi bir kimlik ya da pasaport bulunamadı. Polis ekipleri kadının kolundaki otel bilekliği sayesinde kaldığı oteli belirledi. Otelle yapılan görüşme sonrası kadının, Rusya vatandaşı Tatiana Tokareva olduğu öğrenildi.Olay yeri inceleme ekiplerinin işlemleri ve savcının yaptığı işlemlerinin ardından Tatiana Tokareva'nın cansız bedeni cenaze aracıyla Kemer Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Burada yapılacak işlemlerin ardından cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.Polis ekipleri minibüs sürücüsü S.Y.'yi gözaltına aldı.KAZA ANI KAMERADAÖte yandan kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde kadın turist yolda yürürken, geri manevra yapmaya çalışan minibüsün çarptığı, ardından da kadını altına aldığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsüYoldan detayAracın altındaki cesedin önünün kapatılmasıMinibüsün çarptığı yerdeki göçükten detayOlay yeri inceleme detayKadının çantasından detayTuristlerin kullandığı yoldan detayOlay yeri inceleme detayİtfaiye ekibi ve araçtan detayCesedin cenaze aracına kaldırılması HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ======================

Otel deposunda 9 bin 51 şişe sahte içki

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir otelin deposunda yapılan aramada, 9 bin 51 şişe sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, sahte içki ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Serik ilçesinde bir otelin deposunda yapılan aramada, 9 bin 51 şişe sahte içki bulundu. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Otel deposundaki sahte içkilerin görüntüsü

Haber-Kamera: ANTALYA

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Uyuşturucu etkisindeki genç kendine zarar verdi

İZMİR'in Konak ilçesinde uyuşturucunun etkisi altında olduğu öne sürülen bir genç kendine zarar verirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kültürkpark'ta meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu kullanan üç arkadaş Kültürpark'a gelerek oturmaya başladı. İki kişi bankta otururken, diğer kişi ise kendine zarar vermeye başladı. Başını ve ellerini beton zemine vuran genç, ardından da yerde yuvarlanıp, kriz geçirmeye başladı. Arkadaşlarının yardım etmeye çalıştığı genç yerden kalkmazken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Olay anının cep telefonu ile çekilen görüntüsüHaber: İZMİR,

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Adana'da 205 bin liralık kaçak çay ve tütün ele geçirildi

Adana'da, düzenlenen operasyonlarda 205 bin TL değerinde kaçak çay ve tütün ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Ekiplerin ev, iş yeri ve durdurulan araçlarda yaptığı aramalarda piyasa değeri 205 bin TL olan bin 374 kilogram kaçak çay, 340 paket kaçak sigara, 320 adet kaçak puro, 135 kilogram nargile tütünü, 40 kilogram kaçak tütün, 5 adet elektronik sigara ve 390 bin adet boş makaron ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA