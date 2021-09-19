Ayvalık'ta '6. Uluslararası Gold Wing Türkiye Buluşması' sona erdi - Haberler
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Ayvalık'ta "6. Uluslararası Gold Wing Türkiye Buluşması" sona erdi

AA / Suat Salgın - Haberler | Güncel
Ayvalık'ta

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Altın Kanat Motosiklet Spor Kulübü Derneğinin ev sahipliğinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Uluslararası Gold Wing Türkiye Buluşması" sona erdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Altın Kanat Motosiklet Spor Kulübü Derneğinin ev sahipliğinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Uluslararası Gold Wing Türkiye Buluşması" sona erdi.

Ayvalık Belediyesinin de destek verdiği, yerli ve yabancı 250 motosiklet tutkununun katılımıyla gerçekleşen etkinliğin son gününde ilçedeki bir otelde kapanış programı yapıldı.

Etkinliğe katılan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, grubu Ayvalık'ta misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayrıca, kapanış gecesinde, uluslararası sıralama ve ödül töreni düzenlendi.

AA / Suat Salgın - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ayvalık'ta '6. Uluslararası Gold Wing Türkiye Buluşması' sona erdi - Haberler
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