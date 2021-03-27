Ayvalık'ta 59 keçi telef oldu
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Ayvalık'ta 59 keçi telef oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ayvalık'ta 59 keçi telef oldu

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde 59 keçi telef oldu.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde 59 keçi telef oldu. Keçilerin sahibi Fatih-Hüseyin Kocakanat kardeşler, ölümlere çevrede bulunan bir tesisten dereye karışan atıkların neden olduğunu iddia etti.

Ayvalık ilçesine bağlı 150 haneli Karaayıt Mahallesinde yaşayan Fatih-Hüseyin Kocakanat'a ait sürüdeki 59 keçi telef oldu. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, dere suyundan numune aldı. Alınan numuneler incelenerek, ölümlerin nedeni ortaya çıkarılacak.

80 hayvandan oluşan sürünün yarısından fazlasını kaybettiklerini söyleyen Fatih Kocakanat, keçi ölümlerinin devam ettiğini belirtti. Yeni doğum yapan keçilerin de ölmesi üzerine oğlakları süt alarak beslemeye başladıklarını anlan Kocakanat, "80 baş maltız keçimiz vardı. Son günlerde keçiler her gün 5'şer 10'ar şekilde ölmeye başladı. Bu tesisin atıklarının çöktüğü derenin içinde birçok keçimiz telef oldu. Deredeki arsenik nedeniyle hayvanlarımızın telef olduğunu düşünüyoruz.  Ölen hayvanlarımızı otopsiye gönderip, sonucun ne olduğunu ortaya çıkaracağız" dedi.

YAVRULARI HAZIR SÜTLE BESLİYORLAR

Hüseyin Kocakanat da telef olan hayvanlar arasında hamile ve henüz doğum yapmış keçiler  bulunduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Bu hayvanlar bize yoğun miktarda süt veriyordu. Tek geçim kaynağımız heba oldu. Şu anda karşılaştığımız manzara katliam gibi. Telef olan ana keçilerin yavrularını biberonla beslemeye çalışıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz."

Ayvalık'ta 59 keçi telef oldu
Ayvalık'ta 59 keçi telef oldu
Ayvalık'ta 59 keçi telef oldu
Ayvalık'ta 59 keçi telef oldu
Ayvalık'ta 59 keçi telef oldu
Ayvalık'ta 59 keçi telef oldu
Ayvalık'ta 59 keçi telef oldu
Ayvalık'ta 59 keçi telef oldu
Ayvalık'ta 59 keçi telef oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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