Ayvalık'ta 50 Kaçak Yakalandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 30'u çocuk, 50 kaçak, yakalandı.

?Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde devriye görevi yapan Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Tek Ev mevkiinde, bir grup kaçağın olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, Afganistan uyruklu 30'u çocuk, 50 kaçağı yakaladı. İlçe Jandarma Karakolu'na götürülen kaçaklara, yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı.

İstanbul üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen ve kişi başı 800 dolar karşılığı insan tacirleri ile anlaştıkları belirtilen kaçaklar, jandarmadaki sorgularının ardından İstanbul'a gönderilecek.

- Balıkesir