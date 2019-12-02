Ayvalık'ta 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı
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Ayvalık'ta 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 48 düzensiz göçmen yakalandı.

02.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:29
Ayvalık'ta 48 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı

'in ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın 'na gitmek isteyen 48 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre; saat 00.13'te Ayvalık'ın Çıplak Adası açıklarından Midilli Adası'na gitmekte olan bir lastik botu fark eden Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı hemen harekete geçerek lastik botu durdurdu.


19 Filistin, 10 Kongo, 5 Suriye, 5 Somali, 4 Sierra Leone, 3 Kuveyt, 1 Gabon ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 48 düzensiz göçmeni ele geçiren ekipler; 12'si çocuk, 12'si kadın toplam 48 düzensiz göçmen hakkında yasal işlemler başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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