Ayvalık'ta 47 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı
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Ayvalık'ta 47 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 47 düzensiz göçmen yakalandı.

20.02.2020 01:44 | Son Güncelleme: 20.02.2020 01:44
Ayvalık'ta 47 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı

'in ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan'ın 'na gitmek isteyen 47 düzensiz göçmen yakalandı.


Ayvalık'ın Altınova Mahallesi açıklarında Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Midilli Adası'na doğru gitmekte olan bir lastik botu durdurarak içerisindeki 46 ve 1 Gambiya uyruklu olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmeni ele geçirdi.


Yakalanan 15'i çocuk, 13'ü kadın olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmen hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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