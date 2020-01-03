Ayvalık'ta 45 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Ayvalık'ta 45 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı - Haberler

Ayvalık'ta 45 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 45 düzensiz göçmen yakalandı.

03.01.2020 15:03 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:08
Ayvalık'ta 45 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı

'in ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın 'na gitmek isteyen 45 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre; sabah saatlerinde Ege Denizi'nde devriye nöbetinde bulunan Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir lastik botla Midilli Adası'na gitmekte olan düzensiz göçmenleri fark etti.


Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvalık'ın Güneş Adası açıklarında lastik botu durdurarak, botun içerisindeki; 21'i çocuk, 11'i kadın olmak üzere 45 uyruklu düzensiz göçmeni ele geçirdi.


Sahil Güvenlik ekipleri; yakalanan göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımları yaptı.


Yakalanan göçmenler hakkında yasal işlemlerin başladığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler