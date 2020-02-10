Ayvalık'ta 44 göçmen yakalandı
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Ayvalık'ta 44 göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 44 düzensiz göçmen yakalandı.

10.02.2020 22:27 | Son Güncelleme: 10.02.2020 22:29
Ayvalık'ta 44 göçmen yakalandı

'in ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın 'na gitmek isteyen 44 düzensiz göçmen yakalandı.


Ege Denizi'nde devriye uçuşu yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı uçağı tarafından Ayvalık'ın Sarımsaklı sahilinde lastik botla denize çıkmak üzere olan bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta bulunan 34 Afganistan, 3 Orta Afrika, 2 Somali, 2 Gambiya, 2 Togo ve 1 Mali uyruklu olmak üzere toplam 44 düzensiz göçmen yakalandı. 7'si kadın, 14'ü çocuk olmak üzere 44 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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