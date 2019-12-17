Ayvalık'ta 44 düzensiz göçmen yakalandı

17.12.2019 23:58 | Son Güncelleme: 18.12.2019 00:03

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 44 düzensiz göçmen yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Ayvalık'ın Altınova Mahallesinde sahil mevkiinde sazlık alanda kaçış hazırlığında olan 43 Afganistan ve 1 Somali uyruklu düzensiz göçmen İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenler hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA