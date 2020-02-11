Ayvalık'ta 42 düzensiz göçmen yakalandı

11.02.2020 09:03 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:03

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 42 düzensiz göçmen yakalandı.



Ayvalık'ın Maden Adası açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen ve Midilli'ye doğru yol alan lastik bot durdurularak içerisindeki 7'si kadın 22'si çocuk olmak üzere 42 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.



Yakalanan düzensiz göçmenlerle ilgili yasal işlemler başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA