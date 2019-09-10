Ayvalık'ta 40 mülteci yakalandı

10.09.2019 16:23

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 40 mülteci yakalandı.



Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde devriye nöbeti yapan jandarma ekipleri, Çamlık mevkiinde 10 çocuk, 8 kadın olmak üzere 40 göçmenin bulunduğunu fark etti. Hemen harekete geçen ekipler göçmenleri ele geçirdi.



Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada göçmenleri Midilli'ye geçişini sağlamaya çalışan Afganistan uyruklu organizatör Zaher Khavarı'yı da kısa bir süre içerisinde yakalamayı başardı. Yakalanan organizatör Zaher Khavarı gözaltına alınırken, 40 göçmen sınır dışı edilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA