BALIKESİR - Ayvalık'ta 40 keçinin telef olduğu iddia edildi
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 40 keçinin telef olduğu iddia edildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 40 keçinin telef olduğu iddia edildi.
İddiaya göre, Karaayıt Mahallesi'nde hayvancılık yapan Fatih ve Hüseyin Kocakanat kardeşler, Dede dere çevresinde keçilerini otlatırken hayvanlarının fenalaştığını ve daha sonra telef olduğunu gördü.
Yaklaşık üç gün içinde dere yatağında yaklaşık 40 keçinin telef olduğunu gören Kocakanat kardeşler, durumunu İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye gelen İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin dere suyundan ve telef olan hayvanlardan numune aldığı öğrenildi.
Fatih Kocakanat, gazetecilere hayvanların bölgedeki demir zenginleştirme tesisinden ortaya çıkan tozdan zehirlendiğini iddia etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın