Ayvalık'ta 38 düzensiz göçmen jandarmaya yakalandı

15.12.2019 13:37 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:42

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 38 düzensiz göçmen yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın Cunda Adası'nın sınırları içerisinde bulunan Patriça koyunda devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na kaçmak için hazırlık yapan Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmeni ele geçirdi. Yakalanan mültecilere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunan Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler ile ilgili yasal işlemler başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA