Ayvalık'ta 36 göçmen yakalandı

03.09.2019 15:26

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 36 göçmen yakalandı.



Alınan bilgiye göre; Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekipler, sabah saatlerinde rutin devriye nöbeti yaparken Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Tek ev mevkiinde; 9'u çocuk, 11'i kadın 25 Suriye, 6 Somali, 3 İran ve 2 Filistin'li uyruklu olmak üzere 36 düzensiz göçmeni fark etti. Kısa bir operasyonla göçmenleri ele geçiren jandarma ekipler, gerçekleştirdikleri operasyon sırasında Rami Zemmar isimli bir de organizatör şüphelisini kıskıvrak yakalamayı başardı.



Rami Zemmar isiki şahıs gözaltına alınırken, 36 göçmen hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA