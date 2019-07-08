Ayvalık'ta 36 göçmen jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 36 göçmen jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık'ın Cunda Adası sınırları içerisinde bulunan Pateriça mevkiinde devriye nöbeti yapan Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler bir kapalı kamyonetin ormanlık alanda park halinde olmasından şüphelendi. Hemen harekete geçen ekipler, kamyonetin kapısını açtıklarında çoğunluğu çocuk olmak üzere 36 göçmen ile karşılaştı. Kapalı kamyonetin içerisinde sıcaktan bayılmak üzere olan 8'i Somali, 7'si Filistin, 17'si Suriye, 3'ü Irak, 1'i Togo uyruklu oldukları öğrenilen göçmenlere jandarma ekipleri yardımcı oldu.

13 çocuk, 13 kadın olmak üzere 36 göçmen, Ayvalık Devlet Hastanesinde sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Burada küçük çocuklara süt, yetişkinlere de yiyecek ve içecek gibi insani yardımların yapıldığı 36 göçmen hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA