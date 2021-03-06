Ayvalık'ta 36 göçmen botları batmak üzereyken kurtarıldı
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Ayvalık'ta 36 göçmen botları batmak üzereyken kurtarıldı

06.03.2021 09:25 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:29
Ayvalık'ta 36 göçmen botları batmak üzereyken kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmekte olan 36 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmekte olan 36 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık açıklarında bir lastik botla Midilli Adası'na gitmek isteyen sığınmacıların bindikleri şişme bot su almaya başladı.

Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu göçmenlerin yardım talebinde bulunan çığlıklar attığı bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçerek sığınmacıları kurtardı.

36 göçmen Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

Burada giyecek, yiyecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulan göçmenler hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Ayvalık'ta 36 göçmen botları batmak üzereyken kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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