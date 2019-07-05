Ayvalık'ta 35 kaçak göçmen ile organizatör yakalandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 35 kaçak göçmen ve organizatör yakalandı.

Balıkesir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenler olduğu ihbarıyla harekete geçti. Jandarma ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmen ile organizatör M.N. yakalandı. 12'si çocuk, 12'si kadın ve 11'i erkek toplam 35 kaçak göçmen ile organizatör M.N., Küçükköy Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kaçakların ve organizatörün jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.



Kaynak: DHA

- Balıkesir