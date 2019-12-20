Ayvalık'ta 35 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı
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Ayvalık'ta 35 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 35 düzensiz göçmen yakalandı.

20.12.2019 08:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 08:21
Ayvalık'ta 35 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı

'in ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın 'na gitmek isteyen 35 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Ege Denizi'nde rutin devriye görevi sırasında Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı bünyesindeki 2 ekip tarafından Midilli Adası'na doğru gitmekte olan bir lastik bot, Ayvalık'ın Maden Adası açıklarında durduruldu.


15'i çocuk, 8'i kadın olmak üzere toplam 35 uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.


Yakalanan 35 göçmen hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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