Ayvalık'ta 34 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı
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Ayvalık'ta 34 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 34 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen Ege Denizi'nde yakalandı.

25.11.2019 14:35 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:40
Ayvalık'ta 34 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı

'in ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 34 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen 'nde yakalandı.


Alınan bilgiye göre, gece yarısı saat 00.30 sıralarında bir şişme botun Midilli adasına doğru ilerlediğinin bilgisini alan Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı bünyesindeki ekipler hemen harekete geçerek Maden adası açıklarında ilerlemekte olan lastik botu durdurdu. 12'si çocuk, 10'u kadın olmak üzere 34 düzensiz göçmeni yakalayan Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvalık'ın Cunda adasında bulunan komutanlığa getirdikleri Afganistanlı göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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