Ayvalık'ta 34 Afganistanlı göçmen ve 1 organizatör yakalandı
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Ayvalık'ta 34 Afganistanlı göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 34 düzensiz göçmen yakalandı.

05.12.2019 08:55 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:55
Ayvalık'ta 34 Afganistanlı göçmen ve 1 organizatör yakalandı

'in ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın 'na gitmek isteyen 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Ceylan Sitesi mevkisinde devriye nöbeti görevinde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, 10'u kadın, 6'sı çocuk 34 düzensiz göçmen ile S.N. isimli bir organizatör zanlısını yakaladı. Yakalanan 34 düzensiz göçmen ile organizatör hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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