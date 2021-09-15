Ayvalık'ta 31 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayvalık'ta 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ayvalık'ta 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına geri itilen 31 göçmen kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına geri itilen 31 göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; bir lastik botun Ayvalık açıklarında bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti. Sahil Güvenlik ekibi; Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isterken, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirtilen lastik botta bulunan kadın ve çocukların da olduğu 31 göçmenleri kurtardı.

Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere yiyecek, giyecek, tıbbi malzeme gibi yardımlarda bulunuldu. 31 göçmenin Balıkesir Göç İdaresi'ne götürüleceği öğrenildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mehmet Erdem Gökhan Çıra
Spor Mesut Özil Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Alpha Conde Demir Çelik Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ayvalık'ta 31 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 10:31:16. #1.12#