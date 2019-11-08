Ayvalık'ta 3 ton zeytin çaldığı öne sürülen şahıs yakalandı

Ayvalık'ta 3 ton zeytin çaldığı öne sürülen şahıs yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; zeytin ağaçlarından 3000 kilo zeytin çaldığı öne sürülen 1 kişi yakalandı.

08.11.2019 12:25 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:30
Ayvalık'ta 3 ton zeytin çaldığı öne sürülen şahıs yakalandı

'in ilçesinde; zeytin ağaçlarından 3000 kilo zeytin çaldığı öne sürülen 1 kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre; Mahallesindeki bahçelerinde bulunan ağaçlarından zeytinlerin toplandığını fark eden üretici, jandarmaya şikayette bulundu. Söz konusu hırsızlık olayında mağdur G.T.'ye ait zeytin ağaçlarından toplam 3 ton zeytinin çalındığına dair suç duyurusunun ardından harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmada, zanlı Ö.C. isimli şüpheliyi ele geçirdi. Adli makamların talimatıyla Ö.C. isimli şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.