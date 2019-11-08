Ayvalık'ta 3 ton zeytin çalan şüpheli yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir zeytin bahçesindeki ağaçlardan 3 ton zeytin çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir zeytin bahçesindeki ağaçlardan 3 ton zeytin çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi'nde, bahçesindeki ağaçlarda bulunan zeytinlerin toplanarak çalındığını fark eden G.T, durumu jandarmaya bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla Ö.C'yi gözaltına aldı.
Zanlının, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.