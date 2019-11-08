Ayvalık'ta 3 ton zeytin çalan şüpheli yakalandı

Ayvalık'ta 3 ton zeytin çalan şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir zeytin bahçesindeki ağaçlardan 3 ton zeytin çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

08.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:00
Ayvalık'ta 3 ton zeytin çalan şüpheli yakalandı

'in ilçesinde, bir zeytin bahçesindeki ağaçlardan 3 ton zeytin çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi'nde, bahçesindeki ağaçlarda bulunan zeytinlerin toplanarak çalındığını fark eden G.T, durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla Ö.C'yi gözaltına aldı.

Zanlının, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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