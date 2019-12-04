Ayvalık'ta 29 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
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Ayvalık'ta 29 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 29 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

04.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:43
Ayvalık'ta 29 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

'in ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın 'na gitmek isteyen 29 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.


Alınan bilgiye göre, gece saat 01.30 sıralarında Ayvalık'ın Sarımsaklı Plajları açıklarında bir lastik bot ile Midilli Adası'na doğru ilerleyen düzensiz göçmenleri fark eden Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı bünyesindeki ekipler hemen harekete geçerek lastik botu durdurdu.


25'i Suriye, 4'ü Filistin olmak üzere toplam 29 düzensiz göçmen arasında bulunan çok sayıda çocuğun yağışlı ve buz gibi soğuk havada denizin ortasında adeta donmak üzere oldukları öğrenildi. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı merkezine getirilen 29 düzensiz göçmene yiyecek, içecek, battaniye, giyim eşyaları ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı. Düzensiz göçmenler daha sonra yasal işlemleri yapılmak üzere Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplere teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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