Ayvalık'ta 24 düzensiz göçmen yakalandı

17.10.2019 15:20

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 24 düzensiz göçmen yakalandı.



Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi, Badavut mevkisinde rutin devriye görevi yapan jandarma ekipleri, ormanlık alanda bir grubun bulunduğunu fark etti.



Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22'si Filistin, 2'si Suriye uyruklu olmak üzere 24 düzensiz göçmen ile M.A., M.V. ve C.H. isimli organizatörleri kıskıvrak yakaladı.



Jandarma göçmenlerle birlikte ele geçirdiği 1 şişme bot ile bot motoruna da el koydu.



Yakalanan düzensiz göçmenler ve 3 organizatör hakkında yasal işlemler başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA