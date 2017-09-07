Ayvalık'ta 20 Mülteci ve 3 Organizatör Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Midilli'ye kaçmak isteyen 20 Suriyeli mülteci ile 3 organizatör yakalandı.



Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdikleri operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli mültecileri İzmir'den Ayvalık'a getirdikleri belirlenen kaçakçılık şebekesine mensup S.V, V.K ve A.Y adlı şüpheliler, kullandıkları araçlarla ele geçirildi.



Yakalanan 20 göçmenin işlemlerinin yapılmasının ardından İzmir Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenilirken, yakalanan 3 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - BALIKESİR