Ayvalık'ta 18 kişilik bir aile olan göçmen grubu yakalandı

19.09.2019 17:05

Yunan karasularına girmeyi başaran 18 kişilik Afganistanlı grubu Yunan Sahil Güvenlik ekipleri yakalayarak, Türk ekiplerine teslim etti.



Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 18 göçmen yakalandı.



Alınan bilgiye göre; kardeşler ve yeğenlerden oluşan 18 kişilik Afganistanlı aile, sabah saatlerinde Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Badavut mevkiinden bir şişme bot ile denize açıldı.



Göçmen grubu; Yunanistan karasularına girdiği anda Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından önleri kesilerek durduruldu.



Yunan ekipler tarafından Ege Denizi'nde görev yapan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki bota teslim edilen Afganlı göçmenler daha sonra Ayvalık'ın Altınova Mahallesi sınırları içerisinde bulunan İskele Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki jandarma timlerine teslim edildi.



İskele Jandarma Karakol'una getirilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlere burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.



Yakalanan göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.



Öte yandan; tamamı akraba oldukları öğrenilen Afganlı gruptan İslam Hamedi isimli şahıs, İstanbul'da bir yıldan bu yana mobilyacılık işi ile uğraştığını belirterek, "Afganistan'da organizatörlük yapan bir grupla temas kurarak, ailemi ve akrabalarımı önce İstanbul'a sonrasında da Ayvalık'a getirttim. Akabinde de ben de onlara katılarak bir şişme botla umut yolcuğuna çıktık. Tam Midilli'ye çok yaklaşmıştık ki; Yunan Sahil Güvenlik botu bizi durdurdu. Daha sonra da Türk Sahil Güvenlik ekiplerine teslim ettiler" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA