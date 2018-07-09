Ayvalık'ta 15 Temmuz Söyleşisi Düzenlenecek

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında söyleşi düzenlenecek.

İsmet İnönü Kültür Merkezinde 12 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de yapılacak söyleşi ile 15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış silahlı FETÖ/PDY mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişimi ele alınacak.

Söyleşiye, A Haber televizyonu Ankara Koordinatörü Fatih Atik, Takvim gazetesi Ankara temsilcisi, eski Yeni Asır gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şebnem Bursalı, Star gazetesi Dış Haberler Müdürü Saadet Oruç ile Kişisel Gelişim ve İletişim Uzmanı Fatih Akbaba konuşmacı olarak katılacak.