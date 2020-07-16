Ayvalık'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yıldönümü hüzünlü bir coşkuyla anıldı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü; 248 şehidin yüreklerdeki acısı ve demokrasi zaferi coşkusuyla birlikte anıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü; 248 şehidin yüreklerdeki acısı ve demokrasi zaferi coşkusuyla birlikte anıldı.

Yurt genelinde olduğu gibi Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın öncülüğünde oldukça kapsamlı gerçekleşen 15 Temmuz programı; 11.00'de Ayvalık Kabristanı'ndaki Şehitlik'te tüm şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı.

Saat 20.00'de ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden etkinlikler ise Kaymakam Gökhan Görgülüaslan'ın yanı sıra Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanlığında kısa bir süre istifa eden Hakan Kayaalp, MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaşla birlikte gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın yüzlerce katılımcı ile birlikte seslendirilmesinin ardından konuşan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Mili Birlik Günü etkinliklerine katılan herkese teşekkür ederek, "Öncelikle bu vesile ile tarihin şafağından beri var olan bu büyük milletin şerefi, onuru haysiyeti, bu milletin mukeddasatı, özgürlüğü ve hürriyeti adına toprağa düşmüş bütün şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anarak sözlerime başlamak istiyorum. Bizler bu toprakları vatan edinip de kendi yurttaşlarımıza- vatandaşlarımıza özgür ve hukukun hakim olduğu, beraberce yaşamaktan onur duyduğu bir düzen kurabilme gayretinde olmuşuz. Cumhuriyet kuruldu kurulalı kendi vatandaşlarına özgür yurttaşlığın ne olduğunu anlatmaya gayret etmiş, bu hukuki düzlemini de bu çerçevede oluşturmuştur. Çok şükür ki bugün bizler burada; bu büyük kıymeti ve varlığıyla onur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birer onurlu yurttaşı-vatandaşı olarak bulunmaktayız." dedi.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan yaptığı konuşmada, "Bizler yaklaşık 200 yıldır demokrasi mücadelesi veren, demokrasiyi el üstünde tutan özgürlük-hürriyet en üst düzeyde sağlayabilme uğraşı veren bir milletin evlatlarıyız. Bu süreç içerisinde pek tabiki demokrasimiz, özgürlüğümüz-hürriyetimiz zaman zaman müdahalelere maruz kaldı. Benim bir hocam vardı ve bir gün bize, 'Ben bu kısa ömrümde 7-8 defa ülkemizde hürriyetin ve özgürlüğün geri geldiğini ve bunu davullarla zurnalarla karşıladığımızı hatırlarım. Ama bana hiç kimse bu özgürlüğün ve hürriyetinin gittiğini söylememişti' demişti. Evet, hocam; ömründe 7-8 defalık demokrasinin kesintiye uğradığına şahit olmuştu. Ve; 'Demekki biz, kimsenin gittiğini söylemediği halde demokrasimizi 7-8 defa karşılamak zorunda kaldığımız hürriyeti pek istemiyoruz galiba. Eğer isteseydik, demokrasiyi 7 kere gönderip, 8 defa karşılamazdık' derdi. Evet, 15 Temmuz; işte bu yolculuğun içerisinde bence bir dönüm noktasıydı. Milletimiz belkide bu defa özgürlüğünü ve demokrasisini kendi iradesiyle artın göndermemek istedi. Ve, o özgürlüğün iradesine ipotek koymak isteyenlere 'hayır' dedi. Demokrasiye inanmış, kahraman ordusunun içerisindeki bu memleketin samimi evlatlarıyla, polis teşkilatının içerisindeki o kahraman çocuklarıyla ve bu milletin her kesimindeki demokrasiye inanmış kahraman evlatları sayesinde hainlere gereken cevabı verdi. 15 Temmuz bu yüzden çok anlamlı ve önemli bir gündür. Bu nedenle her yurttaşımızı kutluyor ve bu onurlu milletin bir evladı olmaktan da gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Kaymakam Görgülüarslan'ın konuşmasının ardından Türk Kızılay'ı Ayvalık Şubesi tarafından etkinliklere katılan kalabalık vatandaş topluluğuna çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Ayvalık Müftüsü Emre Önal'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim Tilaveti'nin ardından binlerce Ayvalıklının katıldığı demokrasi nöbetine başlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtının önünde gerçekleşen demokrasi nöbeti sırasında, vatandaşlara lokma hayrı yapılmasının ardından, anlamlı nöbet gece saat 00.13'de tüm yurtta 81 il ve ilçelerinde aynı anda camilerin minarelerinden okunan selaların ardından sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA