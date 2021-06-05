Ayvalık'ta 12 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Ayvalık'ta 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık'ta 12 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık'ın Sarımsaklı açıklarında Yunan Sahil Güvenlik birimlerince Türk karasularına itildiği ihbarını alan iki Sahil Güvenlik botu lastik bot içerisindeki 12 göçmeni kurtardı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere giyecek, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu. - BALIKESİR

Ayvalık'ta 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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