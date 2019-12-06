Ayvalık'ta 10 göçmen ile 1 organizatör zanlısı jandarmadan kaçamadı

06.12.2019 22:56 | Son Güncelleme: 06.12.2019 23:01

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 10 düzensiz göçmen yakalandı.



Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın Altınova Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Akasya Sitesi mevkiinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde; H.A. isimli organizatör ile 2'si çocuk, 3'ü kadın 10 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.



Yakalanan H.A. isimli organizatör gözaltına alınırken, 10 düzensiz göçmen hakkında ise yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA