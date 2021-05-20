Ayvalık sezona hazır
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Ayvalık sezona hazır

Ayvalık sezona hazır
Bültenler - Haberler | Güncel

Pandemi süreci ikinci yılını doldurmaya hazırlanırken, 17 gün süren yasaklı günlerden normalleşme sürecine doğru rotayı kıran turizm sektörü ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Ayvalık'ta da hızlı bir şekilde sezon hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.

Neredeyse bir yıldır kapılarına kilit vurulan, sadece paket servis ile yetinmek zorunda kalan işyerleriyle, tadına doyulmaz sohbetlerin yapıldığı kahvehanelerde bugünlerde hummalı bir çalışma var.

Ahşap masalar ve sandalyeler gökkuşağı renklere bürünüyor, saksılardaki çiçeklerin toprakları havalandırılıyor, gübreler atılıyor, rengarenk sardunyalar güneşe uzattıkları boyunlarıyla yerli ve yabancı turistlere "merhaba" demeye hazırlanıyor. Yaz mevsimi kapıyı araladı, bol güneşin yaydığı enerji artık insanların içini ısıtmaya başladı. Doğal olarak serinlemek isteyecekler. Kente gelenler pandemi kısıtlaması nedeniyle yorgun bedenlerini Ayvalık'ın serin sularına bırakarak yazı karşılamak isteyecek.

Ayvalık Belediyesi de kente gelecek olan yerli ve yabancı konukları hijyenik, güvenli ve pırıl pırıl ortamlarda karşılamaya hazırlanıyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in, "sezona hazırlanın" talimatıyla başlayan çalışmalar hız kesmeden aralıksız sürdürülüyor. Öncelikle yaz sezonu boyunca turistlerin uğrak yerleri arasında bulunan plajlar tepeden tırnağa elden geçiriliyor. En ufak bir çöp kırıntısını dahi gözden kaçırmayan Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler müdürlükleri ekipleri canla başla çalışarak plajları güvenli bir tatil için hazırladı.

Ayvalık Belediyesi İşletme ve İştirakleri arasında yer alan; Altınova, Paşalimanı, Duba, Cunda Arka ve Kapri plajları çöplerden arındırıldı, yabani otlar temizlendi, sahilde insanların güneşleneceği kumlar titizlikle tarandı, bir izmaritin dahi bırakılmamasına dikkat edildi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin haziran ayında, yine tedbiri elden bırakmadan sosyalleşmeye başlanacağını belirterek, belediyeye ait tüm işletme ve iştiraklerin yaz sezonuna hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: Bültenler

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