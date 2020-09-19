Ayvalık Şeytan Softası'nda orman yangını
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Ayvalık Şeytan Softası'nda orman yangını

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Şeytan Sofrası olarak bilinen bölgede orman yangını çıktı.

Ayvalık Şeytan Softası'nda orman yangını
19.09.2020 22:16 | Son Güncelleme: 19.09.2020 22:20

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Şeytan Sofrası olarak bilinen bölgede orman yangını çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesinde Şeytan Sofrası olarak bilinen bölgenin alt kesimlerinde orman yangını çıktı. Yangın şiddetli rüzgar sebebiyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine Ayvalık ve Dikili'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye orman ekipleri de gönderiliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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