Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneğinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneğinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneğinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Anadolu Ajansı / Suat Salgın - Haberler | Güncel

Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneğince ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.

Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneğince ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.

Dernek başkanı Fatma Cavlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağışçıların destekleriyle manevi köprüler kurmayı sürdüreceklerini söyledi.

Ramazan ayı başladığından bu yana 1500 aileye ulaştıklarını belirten Cavlı, "Üyelerimizden aidat bile toplamayan bir derneğiz. Hiçbir gelirimiz de yok. Bizim tek gelirimiz, bize güvenen dostlarımızın emanetlerini hıyanetle karıştırmadan yerine ulaştırmaktan ibarettir. Bu yıl bize duyulan güven nedeniyle daha da çok ihtiyaç sahibi insanımıza ulaştık. Allah tüm bağışçılarımızdan razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

8 aylık hamile eşini öldürüp 2 yaşındaki kızını alıp kaçan zanlı yakalandı
8 aylık hamile eşini öldürüp 2 yaşındaki kızını alıp kaçan zanlı yakalandı
Eşinin boğazını keserek öldürdüğü Tuba, daha önce 'çocukları babasız kalmasın' diye şikayetçi olmamış
Eşinin boğazını keserek öldürdüğü Tuba, daha önce 'çocukları babasız kalmasın' diye şikayetçi olmamış
Yetkili isim tüm detaylarıyla paylaştı! İşte üretici ile market arasındaki fiyat farkları
Yetkili isim tüm detaylarıyla paylaştı! İşte üretici ile market arasındaki fiyat farkları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Feyza Aktan Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Gökhan Gönül Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneğinden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 13:44:45. #1.15#

title