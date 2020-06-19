Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi yeniden ziyarete açıldı
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Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi yeniden ziyarete açıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 17 Mart'ta geçici olarak kapatılan Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi, yeniden ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi yeniden ziyarete açıldı
19.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:13

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 17 Mart'ta geçici olarak kapatılan Ayvalık Rahmi M. Koç Müzesi, yeniden ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Cunda Adası'nın en önemli tarihi yapılarından birinde yer alan müze, zengin koleksiyonuyla ziyaretçilerine insanlığın bilimsel ve teknolojik belleğini aktarıyor.

Müze, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hijyen ve güvenlik prosedürlerine uygun olarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

1873 yılında inşa edilen Taksiyarhis Kilisesi'nin Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı tarafından restore edilmesiyle 2014 yılında açılan müzede, ziyaretçilerin dinlenebileceği bir kafe ve hatıralıkların yer aldığı hediyelik eşya dükkanı da bulunuyor.

Öte yandan, Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı tarafından yaptırılan Sevim ve Necdet Kent Kitaplığı da yeniden ziyaretçi kabul etmeye başladı. Vakıf, Cunda Adası'nda 1800'lü yıllardan beri kitaplık olarak kullanılan ve mübadele sırasında büyük zarar gören Agios Yannis Kilisesi ve yanındaki değirmeni restore ederek 2017'de Sevim ve Necdet Kent Kitaplığı olarak açmıştı. Muhtar Kent'in merhum babasından kalma 1300'ü aşkın kitabı da bağışladığı Sevim ve Necdet Kent Kitaplığı, panoramik Ayvalık manzaralı verandası ve kafeteryasıyla da ilgi çekiyor.

Cunda Rahmi M. Koç Müzesi, pazartesi hariç her gün hafta içi 10.00-19.00 saatlerinde (1 Nisan-30 Eylül) ziyaret edilebiliyor. Sevim Necdet Kent Kitaplığı ise her gün 09.30-17.00 saatlerinde ücretsiz olarak gezilebiliyor.

Kaynak: AA

Manşet

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