Ayvalık Polisi'nden torbacı avı
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Ayvalık Polisi'nden torbacı avı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin dikkati sayesinde üzerinde çok sayıda uyuşturucu bulunan bir şahıs yakalandı.

Ayvalık Polisi'nden torbacı avı
09.09.2020 02:19 | Son Güncelleme: 09.09.2020 02:23

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin dikkati sayesinde üzerinde çok sayıda uyuşturucu bulunan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık Polisi yaptığı bir uygulama sırasında üzerinde 24,25 gram esrar, 19,50 gram metafetamin, 10 adet sentetik hap 1 adet tabanca ve 5 adet fişek bulunan T.A. isimli şüpheliyi kıskıvrak ele geçirdi.

Yakalanan T.A'nın hakkında yasal işlemlerin ardından adli makamlara teslim edileceği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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